ВМС США перехватили контрабандный груз вооружений из Ирана

ВМС США взяли под контроль судно с йеменским экипажем, которую перевозило из Ирана контрабандное оружие, вероятно, в Йемен, сообщил телеканал ABC.
"Прямые или косвенные поставки, продажа и передача оружия (йеменским повстанцам - ИФ) хуситам нарушает резолюции СБ ООН и санкции США", - приводит телеканал выдержки из заявления Пятого флота ВМС США, обнародованного накануне вечером.
Операция по перехвату судна в водах Аравийского моря вблизи берегов Омана и Пакистана проходила с понедельника. На борту судна американские моряки обнаружили 1,4 тыс. штурмовых винтовок и 226 тыс. единиц боеприпасов. Впоследствии судно было затоплено, а членов экипажа планируют репатриировать на родину.
По версии Пятого флота ВМС США судно следовало по маршруту, "который исторически используется для незаконной переправки оружия хуситам в Йемене". Командование флота отметило, что за этот его подчиненные год конфисковали в регионе примерно 8,7 тыс. единиц нелегально транспортируемого оружия.
ABC напоминает, что США начали конфисковать оружие, переправляемое в Йемен, в 2016 году.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
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