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Регион 23.12.2021 11:56

ВМС США перехватили контрабандный груз вооружений из Ирана

ВМС США взяли под контроль судно с йеменским экипажем, которую перевозило из Ирана контрабандное оружие, вероятно, в Йемен, сообщил телеканал ABC.

"Прямые или косвенные поставки, продажа и передача оружия (йеменским повстанцам - ИФ) хуситам нарушает резолюции СБ ООН и санкции США", - приводит телеканал выдержки из заявления Пятого флота ВМС США, обнародованного накануне вечером.

Операция по перехвату судна в водах Аравийского моря вблизи берегов Омана и Пакистана проходила с понедельника. На борту судна американские моряки обнаружили 1,4 тыс. штурмовых винтовок и 226 тыс. единиц боеприпасов. Впоследствии судно было затоплено, а членов экипажа планируют репатриировать на родину.

По версии Пятого флота ВМС США судно следовало по маршруту, "который исторически используется для незаконной переправки оружия хуситам в Йемене". Командование флота отметило, что за этот его подчиненные год конфисковали в регионе примерно 8,7 тыс. единиц нелегально транспортируемого оружия.

ABC напоминает, что США начали конфисковать оружие, переправляемое в Йемен, в 2016 году.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: США, ИРАН, ВООРУЖЕНИЯ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]