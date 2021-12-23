AzerGold до сих пор реализовал на внутреннем рынке драгметаллов на $7 млн

ЗАО «AzerGold» до сих пор реализовало на внутреннем рынке 3,66 тыс. унций золота и 14,6 тыс. унций серебра, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» председатель правления общества Закир Ибрагимов.
«AzerGold продает драгоценные металлы на внутреннем рынке, как в виде сырья, так и в виде готовой продукции (слитки и монеты). По оперативным данным могу сказать, что, на внутреннем рынке до сих пор продано в целом 3,66 тыс. унций золота и 14,6 тыс. унций серебра на общую сумму 11,6 млн манатов ($6,8 млн –ИФ)», - сказал Ибрагимов.
Он подчеркнул, что спрос на изделия из золота и серебра на внутреннем рынке резко вырос на фоне изменений налогового и таможенного законодательства в начале текущего года.
«Освобождение от акцизов импорта золотых изделий, включая освобождение от НДС продажи золота и серебра, вызвало большое оживление, особенно в розничных продажах», - отметил Ибрагимов.
Он также сообщил, что в виде сырья AzerGold реализовало на внутреннем рынке предприятию «Azersuvenir» свыше 966 унций золота и 14,5 тыс. унций на общую сумму 3,7 млн манатов. Это составило 30% всех продаж «AzerGold» на внутреннем рынке.
«В виде готовой продукции, т.е. в виде монет и слитков, компанией на внутреннем рынке продано 2 694 унции золота и 86 унций серебра за сумму 7,9 млн манатов (70% всех внутренних продаж)», - сказал Ибрагимов.
Глава AzerGold отметил, что резкий рост продаж был зафиксирован после открытия компанией в сентябре собственного центра продаж.
«Всего с сентября продано 2 109 унций золота на сумму свыше 6,9 млн манатов. С увеличением спроса возникла необходимость в увеличении ассортимента нашей продукции и, как следствие, объемов поставок драгоценных металлов на внутренний рынок. Поэтому часть добываемого золота мы направили на внутренний рынок, производя новые виды изделий. AzerGold продолжит работу в этом направлении, чтобы развивать местную ювелирную промышленность, стимулировать национальное производство и поддерживать проводимые реформы», - добавил он.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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