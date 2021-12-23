Главы стран СНГ и мировые лидеры поздравляют президента Алиева с 60-летним юбилеем

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
«В последние годы китайско-азербайджанские отношения развиваются стремительно и стабильно, взаимное политическое доверие укрепляется день ото дня, а сотрудничество в различных областях развивается успешно и эффективно. В ходе телефонного разговора в июне этого года мы достигли важных договоренностей о развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества по ключевым направлениям. Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, и я готов работать с вами, чтобы поднять двусторонние узы дружбы и сотрудничества на новый уровень на благо наших стран и народов», - говорится в тексте поздравления китайского лидера.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем поздравительном послании отметил, что «всеобъемлющее стратегическое партнерство между Казахстаном и Азербайджаном, основанное на традициях взаимного уважения и добрососедства, будет и дальше динамично расти и развиваться на благо наших народов».
Президент Узбекистана Шовкат Мирзеёёв в своем поздравлении отметил, что «стратегическое партнерство в политической, торгово-экономической, транспортной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной сферах между Азербайджаном и Узбекистаном активно развивается на основе общих исторических, религиозных и культурных корней наших народов, в духе взаимного доверия и уважения».
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил удовлетворение успешным продолжением стратегического партнерства между Минском и Баку. «Уверен, что реализация совместных масштабных инфраструктурных проектов станет прочной основой для углубления многопланового сотрудничества», - говорится в тексте письма.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в своем поздравительном послании особо отметил «личное внимание и всестороннюю поддержку» Алиева развитию стратегических и добрососедских отношений между Баку и Ашхабадом и укреплению «искренней дружбы и братства двух народов».
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравлении подчеркнул, что «переход двухсторонних связей, характеризующихся высоким уровнем доверия, на новый уровень в Таджикистане связывают с вашим именем».
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в своем поздравлении отметил большой вклад Ильхама Алиева в развитие и углубление братских, дружеских и партнерских связей между Баку и Тбилиси. «Уверен, что наши связи придадут новый и более сильный импульс укреплению грузино-азербайджанской дружбы и сотрудничества и в конечном итоге принесут нашим странам процветание и стабильность. Наши страны продолжат успешное сотрудничество грузинского и азербайджанского народов, основанное на многовековых добрососедстве и дружбе», - написал Гарибашвили.
Отметим, 24 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 60 лет.
Э.Шафиев
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