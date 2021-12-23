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Оборона 23.12.2021 12:33

Азербайджан за 20 лет увеличил бюджетные расходы на оборону и безопасность в 5 раз - Асадов

Азербайджан в 2003-2022гг увеличил бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность в 5 раз – до свыше 4,5 млрд манатов (свыше $2,6 млрд по текущему курсу), заявил премьер-министр страны Али Асадов.

«В 2003-2004гг бюджетные расходы на оборону составляли 0,9 млрд манатов, в 2020 году этот показатель достиг 3,9 млрд манатов. В госбюджете на 2022 год расходы на оборону и безопасность предусмотрены на уровне свыше 4,5 млрд манатов», - отмечает Асадов в своей статье, опубликованной в официальной газете «Азербайджан».

Премьер подчеркнул, что в настоящее время ВС Азербайджана в число 40 ведущих армий мира.

Асадов отметил, что Азербайджан по инициативе президента Ильхама Алиева развивает военно-промышленный комплекс. «Сегодня азербайджанская продукция военного и оборонного назначения экспортируется в более чем 30 стран», - подчеркнул премьер.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]