Gulf Air c 6 января возобновляет полеты в Азербайджан

Авиакомпания Gulf Air (Бахрейн) c 6 января 2022 года возобновляет полеты по маршруту Манама-Баку, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию авиакомпанию, полеты по маршруту Манама-Баку будут осуществляться с частотой 2 рейса в неделю", - отмечается в информации.

Э.Шафиев