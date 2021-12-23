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Транспорт и связь 23.12.2021 12:41

Gulf Air c 6 января возобновляет полеты в Азербайджан

Авиакомпания Gulf Air (Бахрейн) c 6 января 2022 года возобновляет полеты по маршруту Манама-Баку, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию авиакомпанию, полеты по маршруту Манама-Баку будут осуществляться с частотой 2 рейса в неделю", - отмечается в информации.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАХРЕЙН, АВИАРЕЙСЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]