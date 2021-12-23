Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена к применению в Туркменистане в качестве отдельной прививки и бустера, сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций сообщает об одобрении "Спутник Лайт" как самостоятельной вакцины и универсального бустера в Туркменистане", - говорится в сообщении телеграм-канала производителя вакцины.
Туркменистан стал 23-м государством, одобрившим применение однокомпонентной российской вакцины.
"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).
Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Туркменистане в январе 2021 года. "Спутник V" одобрен уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.
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