Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 27 декабря - представитель ЕС

Восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря, заявил в четверг координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора.
"Венские переговоры возобновятся в понедельник 27 декабря. Совместная комиссия СВПД встретится, с целью обсудить и определить дальнейший путь", - написал Мора в твиттере.
Он отметил необходимость более быстрым образом решать ключевые вопросы возрождения СВПД.
"Важно ускориться в решении ключевых вопросов и продвинуться дальше, тесно работая с США", - подчеркнул Мора.
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