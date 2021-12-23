В Финляндии зафиксирован антирекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19

В Финляндии за последние сутки выявлено 3 тыс. случаев заражения коронавирусом, что является новым антирекордом.
Он побил прежний наивысший уровень заражаемости, который был зафиксирован днем раньше, в среду: 2877 новых случаев, сообщил департамент здравоохранения и социального развития THL.
Наибольшее количество заражений зарегистрировано в наиболее населенных регионах страны Хельсинки и Уусимаа (Uusimaa), где зарегистрирован 1701 новый случай заражения коронавирусом.
Всего во время пандемии в Финляндии было зарегистрировано в общей сложности 227 169 случаев заражения, из них умерли 1 504 человека.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. жителей составила по всей стране 504 случая, в регионе Хельсинки и Уусимаа 789,1.
В этих условиях правительство на заседании в среду приняло решение нажать на так называемый "аварийный тормоз" и приняло решение ужесточить ряд мер против распространения заболеваемости.
Так, с 28 декабря до 16 января ужесточаются требования для прибывающих в Финляндию из других стран Шенгенского соглашения и ЕС. Помимо сертификата о вакцинации или перенесенном COVID-19 необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до поездки.
Высшим учебным заведениям рекомендуется перейти на дистанционное обучение до 16 января.
Вводятся дополнительные ограничения для баров и ресторанов. Государство готово выделить предприятиям ресторанной сферы субсидии в связи с новыми ограничениями.
Правительство создаст новую министерскую координационную группу по борьбе с коронавирусом. Её целью будет налаживание взаимодействия различных ведомств по принятию карантинных мер.
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