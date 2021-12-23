Торговля между Ираном и странами ЕАЭС в мае-ноябре выросла на 73%, до $3,62 млрд

Торговля между Ираном и странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в период с мая по ноябрь выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,62 млрд, сообщил глава таможенной службы Ирана Рухола Латифи агентству IRNA.

По словам чиновника, объем товарооборота за этот период составил 8,56 млн тонн товаров, что на 42% больше показателя прошлого года.

Страна экспортировала в страны ЕАЭС более 1,84 млн тонн на сумму около $763,7 млн (годовой рост на 18%).

Среди наиболее крупных направлений иранского экспорта Россия (700,116 тыс. тонн товаров на сумму $375,23 млн) и Армения (768,826 тыс. тонн стоимостью $210,16 млн). Третьим по объему экспорта товаров из Ирана стал Казахстан, импортировавший 318,205 тыс. тонн на $114,68 млн. Четвертую строчку заняла Киргизия (28,695 тыс. тонн стоимостью $52,48 млн) и последнюю Белоруссия (5,33 тыс. тонн на сумму $11,08 млн).

Объем импорта из ЕАЭС в Иран составил 6,72 млн тонн общей суммой $2,86 млрд - на 98% больше показателя прошлого года.

Россия экспортировала 5,777 млн тонн товаров в Иран стоимостью $2,56 млрд, Казахстан - 942,271 тыс. тонн на сумму $277,69 млн. Третью строчку по объему иранского импорта заняла Белоруссия - 4,412 тыс. тонн стоимостью $16,94 млн. Следующей идет Армения с 2,235 тыс. тонн на $6,8 млн, и последней стала Киргизия, экспортировавшая всего 524 тонны стоимостью $933,753 тыс.

Иран считается одним из наиболее важных рынков в регионе. Развитию торговли с этой страной способствовало заключение временного соглашения о работе над образованием зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном в мае 2018 года. Согласно условиям этого соглашения, около 862 товарных статей подпадают под режим преференциальных тарифов. Иран также видит в странах ЕАЭС ключевых партнеров в деле диверсификации экспорта в условиях санкций США.