Военные Японии и США планируют развернуть военную базу на островах Рюкю в случае экстренной ситуации вокруг Тайваня

Военные Японии и США разработали проект плана совместных действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня, сообщило в четверг агентство "Киодо" со ссылкой на неназванные источники в японском правительстве.

По данным источников, план предусматривает создание Корпусом морской пехоты США временной военной базы для наступательных действий на одном из островов японского архипелага Рюкю, простирающегося до Тайваня. Источники уточнили, что американские морские пехотинцы отправятся в этот район - при поддержке Сил самообороны Японии, если экстренная ситуация вокруг Тайваня станет неизбежной.

При этом у Японии и США есть выбор из примерно 40 мест для развертывания на архипелаге, который состоит примерно из 200 островов, включая необитаемые.

Однако, уточняет "Киодо", в этом случае этот район станет целью возможной атаки со стороны КНР, что поставит под угрозу и жизни местного населения. Вместе с тем Японии для реализации этих планов требуется внести изменения в законодательство, отмечает агентство.

Ожидается, что Япония и США начнут работу над официальным оформлением плана в начале января - в формате 2+2 с участием внешнеполитических и оборонных ведомств двух государств, добавили источники.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.