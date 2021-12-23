Военные Японии и США планируют развернуть военную базу на островах Рюкю в случае экстренной ситуации вокруг Тайваня

Военные Японии и США разработали проект плана совместных действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня, сообщило в четверг агентство "Киодо" со ссылкой на неназванные источники в японском правительстве.
По данным источников, план предусматривает создание Корпусом морской пехоты США временной военной базы для наступательных действий на одном из островов японского архипелага Рюкю, простирающегося до Тайваня. Источники уточнили, что американские морские пехотинцы отправятся в этот район - при поддержке Сил самообороны Японии, если экстренная ситуация вокруг Тайваня станет неизбежной.
При этом у Японии и США есть выбор из примерно 40 мест для развертывания на архипелаге, который состоит примерно из 200 островов, включая необитаемые.
Однако, уточняет "Киодо", в этом случае этот район станет целью возможной атаки со стороны КНР, что поставит под угрозу и жизни местного населения. Вместе с тем Японии для реализации этих планов требуется внести изменения в законодательство, отмечает агентство.
Ожидается, что Япония и США начнут работу над официальным оформлением плана в начале января - в формате 2+2 с участием внешнеполитических и оборонных ведомств двух государств, добавили источники.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.
Президент Алиев назначил начальника Госслужбы по антимонопольной политике
МИД Азербайджана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции за незаконный визит Пекресс в Ханкенди
В Азербайджане с января 2022 года повышаются зарплаты военнослужащих и гражданских работников в системе обороны и безопасности
Около 30% крупных компаний мира будут использовать криптовалюты к 2024 году
Власти Азербайджана в 2022г направят 367 млн манатов на финансирование мер поддержки
Страховщики Азербайджана за 11 месяцев увеличили премии почти на 15%, выплаты - на 10%
Президент Азербайджана подписал указ по единовременным выплатам ряду категорий лиц, получивших инвалидность при защите страны
Зарплата сотрудников ГТК с января 2022г повышается на 20%
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт