Макрон призвал французов в рождественские дни оберегать друг друга от коронавирусной инфекции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии западного Рождества, отмечаемого 25 декабря, поздравил соотечественников с наступающим праздником и призвал к бдительности ввиду эпидемиологической обстановки.

"Всем хороших праздников! Те, кто будет иметь счастье собраться на Рождество семьей: (соблюдайте) предупредительные меры, (проводите) профилактические тесты, чтобы быть спокойными, а в случае симптомов изолируйтесь, поднимайте тревогу", - написал Макрон в четверг в Твиттере.

"Позаботимся друг о друге!" - призвал французский президент.

Он также выразил благодарность персоналу, ухаживающему за заболевшими коронавирусом пациентами.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вариант "омикрон", который распространяется активнее "дельты", станет преобладать в стране с начала 2022 года. В связи с этим Кастекс запретил проведение концертов и запуск фейерверков вечером 31 декабря.

Французский премьер также посоветовал жителям Франции в период грядущих рождественско-новогодних праздников не собираться большими компаниями.

Французские СМИ сообщали, что за минувшие сутки во Франции выявлено 84 тыс. 272 новых заражения коронавирусом. В отделениях реанимации находятся более 3100 пациентов.

Общий итог смертей от коронавирусной инфекции в больницах с начала пандемии в стране достиг 95 тыс. 083.