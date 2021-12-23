Зарплата сотрудников ГТК с января 2022г повышается на 20%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудникам Государственного таможенного комитета, имеющих специальные звания и заработной платы гражданских лиц, не являющихся государственными служащими.
Согласно указу, повышается ежемесячный должностной оклад сотрудников ГТК, имеющих специальные звания на 20%.
Также, ежемесячный должностной оклад (тарифная ставка) гражданских работников ГТК повышается в среднем на 20%.
Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Б.Рустамбеков
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