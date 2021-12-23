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Дальнее зарубежье 23.12.2021 17:05

Путин о бойкоте рядом государств, включая США, Олимпиады в Пекине: Это решение неприемлемое и ошибочное

Решение ряда стран о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады ошибочно, считает президент РФ Владимир Путин.

"Это решение неприемлемое и ошибочное", - сказал Путин в ходе пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Губерниева, в чем подоплека политического бойкота рядом государств, включая США, Олимпиады.

Путин назвал ошибкой попытку использовать спорт "для решения каких-то сиюминутных политических вопросов".

"Мы всегда были против политизации спорта", - подчеркнул он.

"Я разговаривал уже давненько, прошло немало времени, с одним из бывших президентов Соединенных Штатов. Догадайтесь с кем. И он мне сказал: блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и, соответственно, в Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны США", - рассказал Путин.

Он отметил, что "США продолжают наступать на те же самые грабли".

"Чем это вызвано? Дипломатический, политический бойкот Китая? С попытками сдержать развитие КНР. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может", - подчеркнул Путин.

По его мнению, спорт, также как искусство должны объединять людей, а не создавать проблемы в отношениях между народами и государствами.

"И когда спорт лишают этой основной его ценности, наносится ущерб всему международному сообществу. Потому что эти последние, не такие уж большие варианты восстановления, развития, поддержания отношений между странами - они уничтожаются и ликвидируются по соображениям сиюминутной политической выгоды. Это ошибка", - сказал президент.

"Но ничего не поделаешь: все совершают ошибки. Правда, не все их повторяют, но это тот самый случай, когда ошибка повторяется", - добавил Путин.

"А причина только одна. И санкции в отношении, скажем, России. Нет никакой другой причины, поверьте. Дело не в фамилии руководителя страны. Дело не в каких-то текущих вопросах и проблемах. Дело только в одном: попытка сдержать развитие, не дать возможности поднять голову возможным конкурентам" - заключил он.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ОЛИМПИАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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