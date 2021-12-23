Путин о бойкоте рядом государств, включая США, Олимпиады в Пекине: Это решение неприемлемое и ошибочное

Решение ряда стран о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады ошибочно, считает президент РФ Владимир Путин.
"Это решение неприемлемое и ошибочное", - сказал Путин в ходе пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Губерниева, в чем подоплека политического бойкота рядом государств, включая США, Олимпиады.
Путин назвал ошибкой попытку использовать спорт "для решения каких-то сиюминутных политических вопросов".
"Мы всегда были против политизации спорта", - подчеркнул он.
"Я разговаривал уже давненько, прошло немало времени, с одним из бывших президентов Соединенных Штатов. Догадайтесь с кем. И он мне сказал: блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и, соответственно, в Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны США", - рассказал Путин.
Он отметил, что "США продолжают наступать на те же самые грабли".
"Чем это вызвано? Дипломатический, политический бойкот Китая? С попытками сдержать развитие КНР. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может", - подчеркнул Путин.
По его мнению, спорт, также как искусство должны объединять людей, а не создавать проблемы в отношениях между народами и государствами.
"И когда спорт лишают этой основной его ценности, наносится ущерб всему международному сообществу. Потому что эти последние, не такие уж большие варианты восстановления, развития, поддержания отношений между странами - они уничтожаются и ликвидируются по соображениям сиюминутной политической выгоды. Это ошибка", - сказал президент.
"Но ничего не поделаешь: все совершают ошибки. Правда, не все их повторяют, но это тот самый случай, когда ошибка повторяется", - добавил Путин.
"А причина только одна. И санкции в отношении, скажем, России. Нет никакой другой причины, поверьте. Дело не в фамилии руководителя страны. Дело не в каких-то текущих вопросах и проблемах. Дело только в одном: попытка сдержать развитие, не дать возможности поднять голову возможным конкурентам" - заключил он.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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