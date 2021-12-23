Путин ответил на 55 вопросов на пресс-конференции, длившейся почти четыре часа

Традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, состоявшаяся в четверг, 23 декабря, длилась 3 часа 55 минут, за это время президент ответил на 55 вопросов.

Это была 17-я по счету ежегодная большая пресс-конференция президента. Она снова прошла в очном формате, но с обеспечением норм безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Предыдущая пресс-конференция в декабре прошлого года из-за сложной эпидемиологической ситуации проходила в формате видеоконференции.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена на пятницу по его личному решению. Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Самая длительная пресс-конференция - 4 часа 40 минут - состоялась в 2008 году, тогда президент ответил более чем на 100 вопросов.