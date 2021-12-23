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Внешняя политика 23.12.2021 17:09

МИД Азербайджана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции за незаконный визит Пекресс в Ханкенди

Азербайджан вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции в связи c незаконным визитом кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в азербайджанский город Ханкенди (Карабахский регион).

«Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручена нота протеста в связи c незаконным визитом кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в азербайджанский город Ханкенди», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

До сведения поверенного было доведено, что данные действия «наносят вред азербайджано-французским двусторонним связям», а также серьезно повредили репутацию Франции в регионе и той роли, которую она может сыграть в нормализации азербайджано-армянских отношений после завершения конфликта.

Ведомство подчеркивает, что Пекресс и сопровождавшие ее граждане Франции включены в «черный список» МИД Азербайджана.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]