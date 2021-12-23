Власти Азербайджана в 2022г направят 367 млн манатов на финансирование мер поддержки

Правительство Азербайджана в 2022 году направит 367 млн манатов на финансирование мер экономической, социальной-экономической и др. поддержки.
Согласно бюджетным материалам на следующий год, имеющимся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», 140 млн манатов в 2022 году из госбюджета планируется выделить в рамках финансового обеспечения мер по экономической поддержке.
Кроме этого, 227 млн манатов предусмотрено выделить на финансирование мероприятий по безопасности, социально-экономического развития и др.
Р.Ахмедов
Президент Алиев назначил начальника Госслужбы по антимонопольной политике
МИД Азербайджана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции за незаконный визит Пекресс в Ханкенди
В Азербайджане с января 2022 года повышаются зарплаты военнослужащих и гражданских работников в системе обороны и безопасности
Президент Азербайджана подписал указ по единовременным выплатам ряду категорий лиц, получивших инвалидность при защите страны
Зарплата сотрудников ГТК с января 2022г повышается на 20%
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Макрон призвал французов в рождественские дни оберегать друг друга от коронавирусной инфекции
Военные Японии и США планируют развернуть военную базу на островах Рюкю в случае экстренной ситуации вокруг Тайваня
Путин ответил на 55 вопросов на пресс-конференции, длившейся почти четыре часа
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт