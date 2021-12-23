Власти Азербайджана в 2022г направят 367 млн манатов на финансирование мер поддержки

Правительство Азербайджана в 2022 году направит 367 млн манатов на финансирование мер экономической, социальной-экономической и др. поддержки.

Согласно бюджетным материалам на следующий год, имеющимся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», 140 млн манатов в 2022 году из госбюджета планируется выделить в рамках финансового обеспечения мер по экономической поддержке.

Кроме этого, 227 млн манатов предусмотрено выделить на финансирование мероприятий по безопасности, социально-экономического развития и др.

Р.Ахмедов