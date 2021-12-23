Около 30% крупных компаний мира будут использовать криптовалюты к 2024 году

Около 30% крупных компаний будут использовать криптовалюты для платежей, хранения денежных средств или обеспечения кредитов к 2024 году, прогнозирует аналитическая компания Gartner.
Согласно данным компании, криптовалюты к этому времени будут использовать 28% опрошенных фирм.
Подобный прогноз имеет важное значение для финансовых директоров компаний, анализирующих возможности использования цифровых валют и потенциальные риски, связанные с этим.
"Увеличение масштабного использования криптовалют на традиционных платформах для платежей и рост числа цифровых валют центробанков будут побуждать многие крупные компании вводить криптовалюты в обращение в ближайшие годы", - говорит вице-президент и аналитик практики IT Gartner Авива Литан.
"Эти организации будут преимущественно использовать криптовалюты для платежей, сохранения капитала и в качестве возможности привлечения высокодоходных инвестиций", - сказал он.
Эксперты Gartner рекомендуют компаниям вначале разъяснить, в каких случаях будут использоваться криптовалюты, а затем оценивать технологические решения для введения их в оборот.
"Мы заметили рост интереса к криптовалютам и блокчейн-приложениям среди финансовых директоров с начала года", - сказал директор по исследованиям финансовой практики Gartner Александр Бент.
"В то время как волатильность криптовалют остается поводом для беспокойств, ожидания более ясных рекомендаций от регуляторов и появление цифровых валют центробанков дают CFO больше возможностей продвигать идею о тестовом использовании криптовалют", - сказал он.
Согласно прогнозам Gartner, более широкое использование криптовалют к 2024 году будет частично обусловлено уже имеющейся устойчивой базой провайдеров услуг и готовых решений, доступных для крупных фирм, которые уже определились, в каких случаях будут использовать криптовалюты.
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