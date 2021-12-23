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Социум 23.12.2021 17:40

Президент Азербайджана подписал указ по единовременным выплатам ряду категорий лиц, получивших инвалидность при защите страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О мероприятиях по усилению социальной защиты лиц, получивших увечья (ранения, травма, контузия) или же инвалидность при выполнении военных служебных обязанностей или же в период действительной военной службы по защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, а также членов их семей».

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, на получение разовой выплату могут рассчитывать военнослужащие и сотрудники (наследники) органов внутренних дел, находившихся на службе до 2 августа 1997 года и получивших инвалидность.

В частности, размер разовой выплаты инвалидам 1-ой группы составит 8,8 тыс. манатов; 2-ой группы – 6,6 тыс. манатов; 3-ей группы – 4,4 тыс. манатов.

Выплаты будет осуществлять министерство труда и социальной защиты населения.

Данный указ не распространяется на лиц (наследников), получивших страховые выплаты и в отношении которых имеются судебные решения о выплате страховых выплат.

Согласно указу, также создана комиссия, которая определит правила единовременных выплат.

Председателем комиссии назначен министерств труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В состав комиссии вошли представители министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, юстиции, СГБ, ГПС, замначальника службы безопасности президента Азербайджана, замначальника государственного агентства по охране стратегических объектов, замначальника государственной службы специальной связи и информационной безопасности, замначальника государственной службы мобилизации и призыва на военную службу, председатель государственной коммерческой страховой компании.

По данным Минтруда, действие данного указа охватит 17-20 тыс. человек, из госбюджета на 2022 год на эти цели будет выделено 50 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]