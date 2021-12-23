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Внутренняя политика 23.12.2021 18:00

Президент Алиев назначил начальника Госслужбы по антимонопольной политике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мамеда Аббасбейли начальником Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Текст распоряжение опубликован в четверг на сайте главы государства.

С июля 2020 года Аббасбейли являлся заместителем начальника данной структуры.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]