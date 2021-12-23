Президент Алиев назначил начальника Госслужбы по антимонопольной политике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мамеда Аббасбейли начальником Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Текст распоряжение опубликован в четверг на сайте главы государства.

С июля 2020 года Аббасбейли являлся заместителем начальника данной структуры.

Б.Рустамбеков