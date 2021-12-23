Президент Азербайджана утвердил размер прожиточного минимума на 2022г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил размер прожиточного минимума на 2022 год на уровне 210 манатов (рост на 7,1% по сравнению с показателем на 2021 год).

В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума на 2022 год определен на уровне 220 манат (на 2021г - 207 манат), пенсионеров - 176 манат (на 2021г - 162 манат), детей - 193 манат (на 2021г - 175 манат).

Кроме этого, президент утвердил "критерий нужды", используемый для адресной социальной помощи, на 2022 год в размере 200 манат (на 2021г - 170 манат).

Х.Насирзаде