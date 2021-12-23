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Социум 23.12.2021 18:30

Президент Азербайджана утвердил размер прожиточного минимума на 2022г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил размер прожиточного минимума на 2022 год на уровне 210 манатов (рост на 7,1% по сравнению с показателем на 2021 год).

В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума на 2022 год определен на уровне 220 манат (на 2021г - 207 манат), пенсионеров - 176 манат (на 2021г - 162 манат), детей - 193 манат (на 2021г - 175 манат).

Кроме этого, президент утвердил "критерий нужды", используемый для адресной социальной помощи, на 2022 год в размере 200 манат (на 2021г - 170 манат).

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНИМУМ, ПРОЖИТОЧНЫЙ, РАЗМЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]