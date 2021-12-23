Президент Азербайджана утвердил бюджет ГФСЗ на 2022 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Госфонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2022 год.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2022 год утверждены на уровне 5 млрд 306 млн 770,072 тыс. манатов, что на 3,1% больше показателей на 2021 год.

В структуре доходов фонда в 2022 году отчисления в фонд по обязательному социальному страхованию прогнозируются на уровне 4 млрд 148 млн 202,903 тыс. манатов (рост на 18,4%) или 78,2% всех доходов. Из них 1 млрд 709 млн 430,203 тыс. манатов (рост на 4,8% по сравнению с 2021 годом) будет сформировано за счет трансфертов из госбюджета. В том числе поступления по обязательному страхованию работников бюджетных организаций прогнозируются на уровне 205 млн 131,624 тыс. манатов. Доходы по внебюджетному сектору и индивидуальным предпринимателям ожидаются на уровне 2 млрд 438 млн 772,7 тыс. манатов.

Остальные поступления прогнозируются по прочим доходам.

В структуре расходов в следующем году на выплаты населению планируется направить 5 млрд 133 млн манатов. В том числе, на выплату пенсий будет направлено 4 млрд 951 млн манатов, на выплату пособий - 182 млн манатов. Расходы на банковское обслуживание в связи с выдачей пенсий и пособий прогнозируются 48,7 млн манатов, на содержание аппарата фонда - 102,905 млн манатов, остальное - прочие расходы.

Х.Насирзаде