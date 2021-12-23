США должны прекратить санкционное давление на Сирию и вывести свои войска с ее территории, подчеркивают в Москве и Дамаске

Российская и сирийская стороны призывают США прекратить санкционное давление на Дамаск и вывести свои войска с территории Сирии.

С таким заявлением выступили руководители межведомственных координационных штабов (МКШ) РФ и Сирии по возвращению беженцев по итогам прошедшего в четверг заседания МКШ. Документ подписали министр местного самоуправления и окружающей среды Сирии Хусейн Махлюф и начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Беспрецедентное санкционное давление США и их европейских союзников, а также нелегитимное нахождение иностранных воинских контингентов на территории Сирии оказывают негативное влияние на социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в стране. А выдвигаемые ими политические условия, якобы необходимые для расширения гуманитарного содействия и наращивания работ по раннему восстановлению, препятствуют налаживанию мирной жизни в республике и противоречат резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2585", - подчеркивается в заявлении.

"Уверены, что только консолидация усилий всего международного сообщества в гуманитарном содействии Сирии, а также отмена незаконных санкций против сирийского народа способны придать новый импульс процессу внутрисирийского политического урегулирования и позволят продвинуться по пути постконфликтного восстановления республики", - говорится в документе.

Кроме этого, стороны отмечают стремление других стран политизировать гуманитарные вопросы, в частности, тему о необходимости оказания помощи населению Сирии исключительно через трансграничные гуманитарные коридоры. При этом, вопреки резолюции Совбеза ООН, блокируются все попытки доставки гуманитарных грузов альтернативным способом - через линии соприкосновения - в том числе в Идлибскую зону деэскалации, указывают авторы заявления.

"Такое положение дел противоречит резолюции 2585 Совета Безопасности ООН и свидетельствует о намерении Запада и дальше поддерживать подконтрольные боевикам анклавы с целью сохранения очагов напряженности в стране. Призываем прекратить политизацию гуманитарной деятельности в Сирийской Арабской Республике и не игнорировать важность разрешения социальных проблем населения", - заявляют стороны.

В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии.