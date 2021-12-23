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Внешняя политика 23.12.2021 19:09

Президент Кыргызстана принял верительные грамоты посла Азербайджана

Посол Азербайджана в Бишкеке Лятиф Гандилов в четверг вручил свои верительные грамоты президенту Кыргызстана Садыру Жапарова.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте президента Кыргызстана, в ходе встречи с послом обсуждались вопросы углубления двусторонних отношений, усиления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, существенного увеличения товарооборота и наращивания инвестиционного взаимодействия.

Жапаров подчеркнул одну из приоритетных задач Кыргызстана, которая состоит в защите интересов иностранных инвесторов. По его данным, в этих целях руководством страны ведется активная работа над улучшением инвестиционного климата в республике и кыргызская сторона готова реализовывать совместные проекты с иностранными инвесторами.

Посол Азербайджана подчеркнул, что страны объединяет общая история и культурно-духовное наследие по линии древнетюркских корней и советского периода.

Гандилов добавил, что по всем международным вопросам у двух стран близкие позиции и подчеркнул готовность Азербайджана наращивать инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном.

Х.Насирзаде


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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]