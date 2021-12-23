Президент Кыргызстана принял верительные грамоты посла Азербайджана

Посол Азербайджана в Бишкеке Лятиф Гандилов в четверг вручил свои верительные грамоты президенту Кыргызстана Садыру Жапарова.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте президента Кыргызстана, в ходе встречи с послом обсуждались вопросы углубления двусторонних отношений, усиления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, существенного увеличения товарооборота и наращивания инвестиционного взаимодействия.

Жапаров подчеркнул одну из приоритетных задач Кыргызстана, которая состоит в защите интересов иностранных инвесторов. По его данным, в этих целях руководством страны ведется активная работа над улучшением инвестиционного климата в республике и кыргызская сторона готова реализовывать совместные проекты с иностранными инвесторами.

Посол Азербайджана подчеркнул, что страны объединяет общая история и культурно-духовное наследие по линии древнетюркских корней и советского периода.

Гандилов добавил, что по всем международным вопросам у двух стран близкие позиции и подчеркнул готовность Азербайджана наращивать инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном.

Х.Насирзаде