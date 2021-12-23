Нефть торгуется в небольшом плюсе, Brent на уровне $75,5 за баррель

Нефть торгуется в небольшом плюсе в четверг на фоне низкой активности трейдеров перед Рождеством.

В пятницу американские рынки закрыты, и торги WTI проводиться не будут.

Поддержку рынку оказывает снижение запасов нефти в США, а также некоторое ослабление опасений трейдеров в отношении последствий нового штамма COVID-19 "омикрон" для глобального спроса на энергоносители.

"Мы видим боковой тренд на рынке перед праздниками, поскольку его ликвидность снижается, - говорит главный экономист по энергетическому сектору ABN Amro Bank NV Ханс ван Клиф. - Неопределенность, связанная с "омикроном", а также последствия новых локдаунов являются негативными факторами для цен на нефть. Однако снижение запасов в США сводит их на нет".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составляет $75,5 за баррель, что на $0,21 (0,28%) выше цены на закрытие рынка в четверг.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,18 (0,25%), до $72,94 за баррель.

Коммерческие резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,72 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали более скромного сокращения - на 2,5 млн баррелей. Запасы сырья в Штатах снижаются четыре недели подряд.

Тем временем резервы бензина в США выросли на 5,53 млн баррелей, дистиллятов - на 396 тыс. баррелей.

"Снижение запасов нефти в Штатах обеспечивает довольно позитивные перспективы нефтяному рынку, поскольку предложение, кажется, отстает от спроса, даже несмотря на ограничительные меры, вводимые в разных странах мира в связи с "омикроном", - отмечает главный аналитик по энергетическим рынкам Ava Trade Наим Аслам.