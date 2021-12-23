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ТЭК 23.12.2021 20:20

Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2022г с дефицитом 2,2 млрд манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2022 год.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, доходы Госнефтефонда на 2022 год прогнозируются в размере 10 млрд 589 млн 701,9 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем 2021 года на 32,4%), расходы - 12 млрд 789 млн 674,6 тыс. манатов (рост на 4,4% по сравнению с показателем на 2021 год).

Таким образом, дефицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 2 млрд 199 млн 972,7 тыс. манатов.

Доходы ГНФАР на 2022 год рассчитаны из средней цены на нефть в $50 за баррель (на 2021г - $40 за баррель).

Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2022 году составят 8 млрд 578 млн 995,4 тыс. манатов или 81% всех доходов фонда.

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 765 млн 340 тыс. манатов, доходы от управления валютными активами ГНФАР - 1 млрд 216 млн 792,9 тыс. манатов.

Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 23,29 млн манатов, поакровые платежи - 5 млн 283,6 тыс. манатов.

В структуре расходов фонда, 12,71 млрд манатов или 99,4% составят трансферты в госбюджет Азербайджана. Кроме того, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 33 млн 988,6 тыс. манатов, на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 27 млн 836 тыс. манатов, на финансирование государственной программы «О расширении возможностей обучения азербайджанской молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях» - 17 млн 850 тыс. манатов.

Доходы Госнефтефонда на 2021 год утверждены на уровне 8 млрд 1 млн 169,1 тыс. манатов, расходы – до 12 млрд 249 млн 435,5 тыс. манатов. Таким образом дефицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 4 млрд 248 млн 266,4 тыс. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГНФАР, БЮДЖЕТ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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