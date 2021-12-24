Украинские пограничники получили уже семь вертолетов французской Airbus Helicopter

Три новых вертолета Airbus H125 для Государственной пограничной службы Украины прибыли в аэропорт "Киев" (Жуляны) в четверг, 23 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

"Эти вертолеты имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Среди прочего они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме", - указывается в сообщении.

Отмечается, что вместе с прибывшими вертолетами в распоряжении Госпогранслужбы находятся уже 7 вертолетов французской компании Airbus Helicopter, полученные по украино-французскому контракту. Первые два вертолета прибыли на Украину в январе 2020 года, еще 2 в ноябре 2021 года.

Всего в рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты на Украине Государственная пограничная служба страны должна получить 24 вертолета H125.