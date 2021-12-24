Ряд стран НАТО могли бы нести позитивный вклад в процесс нормализации отношений альянса с РФ

Страны НАТО, выступающие за диалог с Россией, могли бы внести положительный вклад в нормализацию отношений между Москвой и альянсом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что Анкара не может оставаться в стороне от сложных отношений России и Украины в том числе в контексте НАТО. У него спросили, как в Кремле оценивают возможность участия Турции в урегулировании сложных отношений между Москвой и Киевом.
"Сложности есть не между Москвой и Киевом. Сложности есть между Москвой и Америкой и Москвой и НАТО, Турция в данном случае это - страна НАТО", - ответил он.
Песков предположил, что "в том числе и с Турцией американцы будут консультироваться, это - союзник США".
Комментируя слова журналиста о том, что Турция является членом не совсем дружественной России структуры, Песков заметил, что "страны НАТО занимают разную позицию".
"Есть страны, которые занимают крайне недружественные нам позиции, а есть страны, которые, наоборот, последовательно проводят линию на продолжение диалога и решение всех проблем дипломатическим путем и склонны к тому, чтобы учитывать реальные озабоченности РФ. Безусловно, такие страны способны внести позитивный вклад в этот процесс", - добавил он.
Азербайджан начал формировать бригады командо в ВС – Алиев
Глава МИД Ирана: Тегеран и Баку наметили «дорожную карту» укрепления связей
Алиев: Мы не допустим угроз территориальной целостности Азербайджана
Tesla ограничит доступ к играм во время вождения
Новак: в 2022г цена нефти может сохраниться на текущих уровнях несмотря на рост спроса
Рост нефтедобычи в РФ в 2022-2023гг прогнозируется в объеме 540-562 млн т - Новак
Омикрон зафиксировали уже в 110 странах, он может создать высокую нагрузку на системы здравоохранения - ВОЗ
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 278 млн
Во Франции впервые с начала пандемии выявили 88 тыс. случаев COVID-19 за сутки
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт