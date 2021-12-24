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СНГ 24.12.2021 17:06

Ряд стран НАТО могли бы нести позитивный вклад в процесс нормализации отношений альянса с РФ

Страны НАТО, выступающие за диалог с Россией, могли бы внести положительный вклад в нормализацию отношений между Москвой и альянсом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что Анкара не может оставаться в стороне от сложных отношений России и Украины в том числе в контексте НАТО. У него спросили, как в Кремле оценивают возможность участия Турции в урегулировании сложных отношений между Москвой и Киевом.

"Сложности есть не между Москвой и Киевом. Сложности есть между Москвой и Америкой и Москвой и НАТО, Турция в данном случае это - страна НАТО", - ответил он.

Песков предположил, что "в том числе и с Турцией американцы будут консультироваться, это - союзник США".

Комментируя слова журналиста о том, что Турция является членом не совсем дружественной России структуры, Песков заметил, что "страны НАТО занимают разную позицию".

"Есть страны, которые занимают крайне недружественные нам позиции, а есть страны, которые, наоборот, последовательно проводят линию на продолжение диалога и решение всех проблем дипломатическим путем и склонны к тому, чтобы учитывать реальные озабоченности РФ. Безусловно, такие страны способны внести позитивный вклад в этот процесс", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]