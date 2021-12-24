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Внешняя политика 24.12.2021 15:07

Представитель премьера Великобритании по Азербайджану весной 2022 года посетит Баку

Торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане, баронесса Эмма Николсон в марте 2022 года посетит Баку.

«С нетерпением жду своего следующего визита в Баку в марте следующего года. Прошло много времени с момента моего последнего визита в вашу страну в феврале 2020 года. Я надеюсь, что ваше правительство тесно сотрудничает с послом Великобритании и персоналом посольства. Я также поддерживаю тесный контакт с азербайджанским посольством в Лондоне. Надеюсь на возобновление личного диалога с вами по вопросам диверсификации экономики и транспортировки энергоносителей», - отмечается в поздравительном письме Николсон на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Она поздравила Алиева с 60-летием и подчеркнула, что «Азербайджан под руководством президента развивается».

Николсон также выразила удовлетворение тем фактом, что британские эксперты и компании оказывают помощь Азербайджану в разминировании и восстановлении освобожденных территорий.

Э.Шафиев

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Тэги: НИКОЛСОН, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]