Представитель премьера Великобритании по Азербайджану весной 2022 года посетит Баку

Торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане, баронесса Эмма Николсон в марте 2022 года посетит Баку.

«С нетерпением жду своего следующего визита в Баку в марте следующего года. Прошло много времени с момента моего последнего визита в вашу страну в феврале 2020 года. Я надеюсь, что ваше правительство тесно сотрудничает с послом Великобритании и персоналом посольства. Я также поддерживаю тесный контакт с азербайджанским посольством в Лондоне. Надеюсь на возобновление личного диалога с вами по вопросам диверсификации экономики и транспортировки энергоносителей», - отмечается в поздравительном письме Николсон на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Она поздравила Алиева с 60-летием и подчеркнула, что «Азербайджан под руководством президента развивается».

Николсон также выразила удовлетворение тем фактом, что британские эксперты и компании оказывают помощь Азербайджану в разминировании и восстановлении освобожденных территорий.

Э.Шафиев