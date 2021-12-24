Президенты Азербайджана и Казахстана договорились о встрече в 2022 году

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев в 2022 году проведут встречу в верхах, сообщает официальный сайт президента Казахстана.

Данная договоренность достигнута в ходе телефонного разговора, состоявшегося 24 декабря по инициативе президента Казахстана.

«Токаев поздравил Алиева с 60-летним юбилеем, пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо мира и процветания братского Азербайджана», - говорится в информации.

Президент Казахстана высоко оценил личный вклад Алиева в укрепление казахско-азербайджанского многопланового сотрудничества, отметил важность дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.

«Токаев также отметил, под руководством Алиева Азербайджан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и на международной арене», - подчеркивается в информации.

Президент Алиев 24 декабря отмечает 60-летие.

Б.Рустамбеков