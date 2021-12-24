Во Франции рекомендовали проводить бустерную прививку от COVID-19 через три месяца после вакцинации

Верховная комиссия по делам здравоохранения (HAS) Франции в своем заключении в пятницу рекомендовала сократить срок между вакцинацией против COVID-19 и дополнительной, бустерной, прививкой до трех месяцев, сообщили СМИ Франции.
Это связано с мощной пятой волной пандемии коронавирусной инфекции и стремительным распространением во Франции особенно контагиозного штамма "омикрон", отметили во французском независимом научном органе здравоохранения.
HAS также высказалась в пользу введения бустерной прививки для подростков 12-17 лет, имеющих проблемы со здоровьем.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вариант "омикрон", который распространяется активнее "дельты", станет преобладать в стране с начала 2022 года. В связи с этим Кастекс запретил проведение концертов и запуск фейерверков вечером 31 декабря.
Французский премьер также посоветовал жителям Франции в период грядущих рождественско-новогодних праздников не собираться большими компаниями.
В канун западного Рождества, отмечаемого 25 декабря, телеканал BFMTV объявил, что в четверг во Франции было зарегистрировано более 90 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является абсолютным рекордом в стране с начала пандемии.
Канал отметил, что в настоящий момент власти ориентируются больше на увеличение масштабов вакцинации, чем на новые ограничительные меры, и напомнил прозвучавший накануне призыв президента Эмманюэля Макрона к французам оберегать друг друга от коронавирусной инфекции, в частности, сделать тесты на коронавирус, прежде чем встречаться со своими близкими за праздничным столом в рождественский сочельник.
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