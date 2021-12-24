Алиев и Эрдоган обсудили перспективы развития азербайджано-турецких отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

В ходе беседы Эрдоган поздравил Алиева с 60-летним юбилеем и пожелал ему новых успехов и крепкого здоровья в его деятельности на благо процветания и развития Азербайджана.

Алиев поблагодарил Эрдоган за внимание и поздравления.

Подчеркнув интенсивное развитие во всех сферах дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, главы государств выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора обсуждались также вопросы, касающиеся перспектив развития азербайджано-турецких отношений.

Х.Насирзаде

·