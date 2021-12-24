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Внешняя политика 24.12.2021 15:35

Алиев и Эрдоган обсудили перспективы развития азербайджано-турецких отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

В ходе беседы Эрдоган поздравил Алиева с 60-летним юбилеем и пожелал ему новых успехов и крепкого здоровья в его деятельности на благо процветания и развития Азербайджана.

Алиев поблагодарил Эрдоган за внимание и поздравления.

Подчеркнув интенсивное развитие во всех сферах дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, главы государств выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора обсуждались также вопросы, касающиеся перспектив развития азербайджано-турецких отношений.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ТУРЦИЯ, ЗВОНОК, ЗВОНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]