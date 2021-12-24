Ташкент выразил надежду на возврат в Узбекистан из Швейцарии почти $300 млн, к которым имеет отношение старшая дочь экс-президента Каримова

Решение судебных органов Швейцарии о конфискации $293 млн замороженных активов компании, бенефициаром которой является старшая дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, дает возможность вернуть эти средства в страну, сообщила в пятницу пресс-служба министерства юстиции республики.

Накануне издание Swissinfo сообщило, что федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать более $293 млн, принадлежащих гибралтарской компании Takilant, бенефициаром которой является Каримова. При этом активы на $70 млн по решению суда должны быть возвращены Takilant, так как следствие не смогло установить, что они были получены в результате преступной деятельности.

"Это является существенной победой для швейцарских правоохранительных органов, так как открывает возможность для дальнейших переговоров по их возвращению республике Узбекистан", - говорится в сообщении Минюста.

По данным ведомства, госорганы продолжают работу с властями Швейцарии и США по возврату в Узбекистан активов Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд.

Между тем в декабре 2017 года Минфин США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.