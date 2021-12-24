Омикрон зафиксировали уже в 110 странах, он может создать высокую нагрузку на системы здравоохранения - ВОЗ

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" обнаружили уже в 110 странах, а из-за темпов распространения он может оказать существенное воздействие на системы здравоохранения, даже если представляет меньшую опасность, чем вариант "дельта", сообщается в докладе ВОЗ.
"В настоящее время всего 110 стран во всех шести регионах ВОЗ зафиксировали случаи заражения "омикроном", - говорится в докладе.
"Клиническая тяжесть "омикрона" остается неопределенной, однако, тем не менее, повышенная передача с такой же или с меньшей тяжестью, чем у "дельты", может привести к повышенной нагрузке на системы здравоохранения и привести к значительной заболеваемости", - подчеркивается в публикации.
В ВОЗ заявили, что воздействие "омикрона" на уязвимые группы населения может быть значительным, особенно в странах с "низким охватом вакцинацией и коллективным иммунитетом".
Согласно документу, по предварительным данным эпидемиологических исследований, "омикрон" обладает способностью преодолевать иммунную реакцию организма. Более того, существующие вакцины демонстрируют значительное снижение эффективности в отношении симптоматического заражения штаммом "омикрон", что не наблюдалось в случае с вариантом "дельта".
В ВОЗ сообщили, что продолжат изучать "омикрон" и обновлять информацию по этому штамму. Отмечается, что общий риск в отношении этого варианта коронавируса остается "очень высоким", учитывая пандемическую ситуацию в целом и способность "омикрона" к стремительному распространению.
"Омикрон" распространяется среди населения быстрее, чем "дельта", что может привести к новым всплескам заболеваемости с серьезными последствиями", - также говорится в документе.
В начале этой недели сообщалось, что "омикрон" обнаружен чуть более чем в 90 странах мира.
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что штамм "омикрон" вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.
В ВОЗ ранее сообщали, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.
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