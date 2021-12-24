Brent подешевела до $75,97

Нефть марки Brent усилила снижение в пятницу, тогда как торги по сорту WTI не проводятся, поскольку американские рынки закрыты в преддверии Рождества.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:36 в пятницу снизилась на $0,88 (1,15%) относительно цены на закрытие торгов в четверг и составляет $75,97 за баррель. Накануне контракт подорожал на $1,56 (2,1%) - до $76,85 за баррель.
Агентство Bloomberg отмечает, что объем торгов нефтью марки Brent в пятницу составляет около 50 тыс. контрактов, тогда как в обычный день показатель приближается к 1 млн. Из-за столь малого объема колебания в обе стороны могут быть сильнее обычного, а их причину установить сложно.
Фьючерсы на WTI в четверг выросли в цене на $1,03 (1,4%) - до $73,79 за баррель. По итогам короткой недели стоимость этих контрактов увеличилась на 4,3%.
Поддержку нефтяному рынку на этой неделе оказывали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.
Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний Pfizer и Merсk.
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