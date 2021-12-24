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Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 73.79 +1.03 Brent 76.85 +1.56

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ТЭК 24.12.2021 16:02

Brent подешевела до $75,97

Нефть марки Brent усилила снижение в пятницу, тогда как торги по сорту WTI не проводятся, поскольку американские рынки закрыты в преддверии Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:36 в пятницу снизилась на $0,88 (1,15%) относительно цены на закрытие торгов в четверг и составляет $75,97 за баррель. Накануне контракт подорожал на $1,56 (2,1%) - до $76,85 за баррель.

Агентство Bloomberg отмечает, что объем торгов нефтью марки Brent в пятницу составляет около 50 тыс. контрактов, тогда как в обычный день показатель приближается к 1 млн. Из-за столь малого объема колебания в обе стороны могут быть сильнее обычного, а их причину установить сложно.

Фьючерсы на WTI в четверг выросли в цене на $1,03 (1,4%) - до $73,79 за баррель. По итогам короткой недели стоимость этих контрактов увеличилась на 4,3%.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе оказывали сигналы о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие варианты коронавируса. Ряд исследований, опубликованных за последние дни, показал, что риск госпитализаций для зараженных "омикроном" существенно ниже по сравнению с предыдущими штаммами.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препаратов от коронавируса компаний Pfizer и Merсk.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]