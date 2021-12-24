Открытие воинской части в Гадруте имеет очень большое значение – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что открытие воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района имеет очень большое значение.

«Открытие воинской части в Гадруте имеет большое значение. Потому что эта воинская часть открыта в освобожденном районе - Ходжавендском районе и передается в распоряжение нашей армии», - сказал Алиев в пятницу, выступая на церемонии открытия воинской части.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», коснувшись темы Гадрутской операции во время Второй Карабахской войны, глава государства отметил ее ключевую роль в победе Азербайджана.

«Освобождение этого стратегически важного поселка дало дополнительную поддержку нашим планам на будущее. Не освободи мы Гадрут от оккупантов, наши будущие операции могли бы столкнуться с большими трудностями», - добавил Алиев.

Э.Шафиев