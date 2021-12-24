Алиев: Мы не допустим угроз территориальной целостности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет пресекать риски для территориальной целостности страны.

«Сегодня армянской армии не существует. Если Армения снова попытается быть для нас источником опасности, их конец будет таким же, как и во Второй Карабахской войне», - сказал Алиев в пятницу, выступая на церемонии открытия воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что если Азербайджан почувствует угрозу, то предпримет шаги для ее пресечения. «Мы никогда не можем допустить угрозы нашему народу, нашему государству, нашей территориальной целостности. Если мы увидим для себя эту угрозу, даже за пределами страны, то нас никто не сможет остановить. Сколько раз они пытались нас остановить, сколько раз оказывали давление, угрожали нам эти 44 дня (осенью 2020 года во время войны с Арменией – ИФ). Но никто не мог остановить нас», - подчеркнул Алиев.

Э.Шафиев