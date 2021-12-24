Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9269 RUR   0.0232 GBR   2.2789 TRY   0.1475

Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 73.79 +1.03 Brent 76.85 +1.56

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 24.12.2021 16:40

Алиев: Мы не допустим угроз территориальной целостности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет пресекать риски для территориальной целостности страны.

«Сегодня армянской армии не существует. Если Армения снова попытается быть для нас источником опасности, их конец будет таким же, как и во Второй Карабахской войне», - сказал Алиев в пятницу, выступая на церемонии открытия воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Глава государства отметил, что если Азербайджан почувствует угрозу, то предпримет шаги для ее пресечения. «Мы никогда не можем допустить угрозы нашему народу, нашему государству, нашей территориальной целостности. Если мы увидим для себя эту угрозу, даже за пределами страны, то нас никто не сможет остановить. Сколько раз они пытались нас остановить, сколько раз оказывали давление, угрожали нам эти 44 дня (осенью 2020 года во время войны с Арменией – ИФ). Но никто не мог остановить нас», - подчеркнул Алиев.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, РИСКИ, ДЕЙСТВИЯ


Похожие новости


Азербайджан смог защититься от внешних рисков – Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]