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Внешняя политика 24.12.2021 16:48

Глава МИД Ирана: Тегеран и Баку наметили «дорожную карту» укрепления связей

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что в ходе визита в Азербайджан Баку и Тегеран наметили «дорожную карту» по укреплению сотрудничества.

Глава МИД Ирана посетил Азербайджан с визитом 22 декабря.

«В ходе сердечной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, моих бесед с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и спикером парламента Сахибой Гафаровой мы наметили дорожную карту по дальнейшему укреплению связей», - написал глава МИД Ирана в своем аккаунте в твиттере.

Он отметил, что на повестке дня «приоритет политики добрососедства».

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]