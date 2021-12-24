Глава МИД Ирана: Тегеран и Баку наметили «дорожную карту» укрепления связей

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что в ходе визита в Азербайджан Баку и Тегеран наметили «дорожную карту» по укреплению сотрудничества.

Глава МИД Ирана посетил Азербайджан с визитом 22 декабря.

«В ходе сердечной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, моих бесед с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и спикером парламента Сахибой Гафаровой мы наметили дорожную карту по дальнейшему укреплению связей», - написал глава МИД Ирана в своем аккаунте в твиттере.

Он отметил, что на повестке дня «приоритет политики добрососедства».

Х.Насирзаде