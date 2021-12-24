Глава МИД Ирана: Тегеран и Баку наметили «дорожную карту» укрепления связей

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что в ходе визита в Азербайджан Баку и Тегеран наметили «дорожную карту» по укреплению сотрудничества.
Глава МИД Ирана посетил Азербайджан с визитом 22 декабря.
«В ходе сердечной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, моих бесед с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и спикером парламента Сахибой Гафаровой мы наметили дорожную карту по дальнейшему укреплению связей», - написал глава МИД Ирана в своем аккаунте в твиттере.
Он отметил, что на повестке дня «приоритет политики добрососедства».
Х.Насирзаде
Tesla ограничит доступ к играм во время вождения
Новак: в 2022г цена нефти может сохраниться на текущих уровнях несмотря на рост спроса
Рост нефтедобычи в РФ в 2022-2023гг прогнозируется в объеме 540-562 млн т - Новак
Омикрон зафиксировали уже в 110 странах, он может создать высокую нагрузку на системы здравоохранения - ВОЗ
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 278 млн
Во Франции впервые с начала пандемии выявили 88 тыс. случаев COVID-19 за сутки
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Ряд стран НАТО могли бы нести позитивный вклад в процесс нормализации отношений альянса с РФ
Украинские пограничники получили уже семь вертолетов французской Airbus Helicopter
Во Франции рекомендовали проводить бустерную прививку от COVID-19 через три месяца после вакцинации
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт