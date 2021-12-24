Джонсон назвал вакцинацию от COVID-19 лучшим подарком британцев на это Рождество

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что лучшим рождественским подарком британцев для своих близких и для всей страны в целом станет прививка от коронавируса COVID-19, независимо от этапа вакцинации.
"И хотя время для покупки подарков теоретически истекает, все еще есть прекрасная вещь, которую вы можете подарить вашей семье и всей стране... и это - сделать прививку. Не важно, первая это прививка, вторая или бустерная доза", - говорится в видеообращении Джонсона.
Он подчеркнул, что сделать прививку стоит не только ради себя, но, в первую очередь, ради родных, близких и друзей.
По его словам, если именно так и поступят британцы, праздники в следующем году будут намного лучше, чем в уходящем.
Также британский премьер призвал быть еще более бдительными и осторожными на встречах с пожилыми родственниками, а также с представителями уязвимых слоев населения.
Великобритания в последние дни бьет рекорды по суточным приростам заражений коронавирусом. Так, накануне количество выявленных за сутки заражений составило почти 120 тыс., что является рекордным показателем в стране с начала пандемии COVID-19.
За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 11,7 млн случаев заражения вирусом и около 148 тыс. смертей от последствий заболевания.
В Великобритании двумя дозами вакцины привито 82% населения, бустерную дозу получили 55% жителей страны старше 12 лет.
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