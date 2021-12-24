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Дальнее зарубежье 24.12.2021 19:26

Джонсон назвал вакцинацию от COVID-19 лучшим подарком британцев на это Рождество

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что лучшим рождественским подарком британцев для своих близких и для всей страны в целом станет прививка от коронавируса COVID-19, независимо от этапа вакцинации.

"И хотя время для покупки подарков теоретически истекает, все еще есть прекрасная вещь, которую вы можете подарить вашей семье и всей стране... и это - сделать прививку. Не важно, первая это прививка, вторая или бустерная доза", - говорится в видеообращении Джонсона.

Он подчеркнул, что сделать прививку стоит не только ради себя, но, в первую очередь, ради родных, близких и друзей.

По его словам, если именно так и поступят британцы, праздники в следующем году будут намного лучше, чем в уходящем.

Также британский премьер призвал быть еще более бдительными и осторожными на встречах с пожилыми родственниками, а также с представителями уязвимых слоев населения.

Великобритания в последние дни бьет рекорды по суточным приростам заражений коронавирусом. Так, накануне количество выявленных за сутки заражений составило почти 120 тыс., что является рекордным показателем в стране с начала пандемии COVID-19.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 11,7 млн случаев заражения вирусом и около 148 тыс. смертей от последствий заболевания.

В Великобритании двумя дозами вакцины привито 82% населения, бустерную дозу получили 55% жителей страны старше 12 лет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]