В Киеве вновь заявляют о готовности Зеленского к переговорам с Путиным

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что переговоры с РФ ведутся постоянно в различных форматах, и глава украинского государства Владимир Зеленский готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент (Зеленский - ИФ) много раз говорил, что готов к такой встрече (с Путиным - ИФ). Когда и где она состоится, вопрос открыт... Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - сказал Ермак в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу.

По его словам, "прекращение войны, стремление к миру должны быть главной мотивацией этой встречи". "Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем".

Как отметил Ермак, переговоры с РФ ведутся постоянно, в частности, в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. "Мы очень надеемся, что нам удастся достичь прогресса по некоторым направлениям. Украина вышла с тремя очень важными инициативами. Первое - возвращение к режиму прекращения огня. Второе: поднимается вопрос двух КПВВ - "Счастье" и "Золотое"... Третье - давно не было обмена: мы передали в ТКГ в очередной раз списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет. Наши представители в ТКГ продолжают вести переговоры", - сказал глава Офиса президента Украины.

Он также подчеркнул, что Киев готов выполнять взятые на себя обязательства, в том числе Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, но отметил, что там есть вопросы, которые могут по-разному интерпретироваться. "В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из создавшейся ситуации, главное, чтобы было желание с той стороны", - подчеркнул Ермак.

В качестве примера коллизии он привел требования ОБСЕ к проведению выборов в Донбассе, которые в случае выполнения зафиксированного в Минских соглашениях положения о границе обеспечить будет невозможно.

"Что касается "формулы Штайнмайера", она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого... В этой формуле ключевой момент - что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ", - отметил Ермак.

"Есть так называемый Копенгагенский документ, который устанавливает принципы проведения демократических выборов. То есть выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность. Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может", - подчеркнул он.

"И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы. А иначе как обеспечить безопасность? А это означает, что в данном случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогло бы признать эти выборы легитимными", - пояснил глава Офиса президента, добавив, что "таких коллизий еще очень много".

"Украина многократно продемонстрировала всему миру, что настойчиво выполняет все взятые на себя обязательства. И мы всегда говорим, что наша страна готова и дальше выполнять минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины", - утверждает Ермак.

Однако, по его словам, "российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять Минские соглашения, начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня, заканчивая другими договоренностями парижского саммита в Нормандском формате".