Оборотный штраф в отношении Google может привести к изменению политики компании в отношении контента - эксперты

Оборотный штраф в размере более чем 7,2 млрд рублей, вынесенный в отношении Google за повторное неудаление запрещенного в РФ контента, может сподвигнуть компанию на изменение своей политики в отношении контента, считают российские эксперты.

"Прецедент, безусловно, создан. До этого оборотных штрафов интернет-сервисам за такие нарушения не выписывали. Интересен и способ исчисления суммы. Судя по всему, была взята выручка российской "дочки" ООО "Гугл". При этом суд был в отношении глобальной Google LLC", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

По его словам, пока непонятно, как поведет себя компания, но, скорее всего, она будет тянуть время. "В ЕС были такие прецеденты, но не по таким нарушениям, а за доминирующее положение на рынке и персональные данные. Google тянул время, но в итоге выплачивал. При этом сумма, выписанная российским судом, существенная для пересмотра внутренней политики в отношении контента", - отметил Казарян.

Вместе с тем с 1 января в России вступает в силу так называемый закон о "приземлении" и начинается другая форма взаимодействия с иностранными компаниями, и как оно будет реализовываться на деле, пока неизвестно, добавил эксперт.

В свою очередь директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан считает, что для Google вынесенная сегодня сумма штрафа является ощутимой. "Предполагалось, что, когда устанавливалась такая возможность в КоАПе, платформа подумает, нужно ли ей связываться с оборотными штрафами или выполнить требования законодательства. Очевидно, Google будет обжаловать все до конца. Это их стандартная практика", - сказала Дупан "Интерфаксу".

По ее мнению, компания не будет платить сама, если решение о штрафе вступит в силу. "Когда решение вступит в силу, выплатят они его или нет, думаю, скорее всего, нет. С момента второй инстанции решение вступит в силу и подлежит обязательному исполнению, и приставы могут прийти взыскать штраф. Но взыскать его с иностранного контрагента довольно сложно, но все же возможно", - добавила эксперт

При этом, по ее словам, если даже компания сейчас удалит весь противоправный контент, то ей все равно придется заплатить штраф. И в случае дальнейшего невыполнения требований законодательства на компанию могут накладываться такие штрафы неоднократно. Но о блокировке речи не идет, так как в законодательстве такая мера в этом случае не предусмотрена, пояснила Дупан.

Россия с практикой оборотных штрафов для цифровых компаний идет в общемировом тренде, считает она. "История введения оборотных штрафов у нас не нова. Здесь Россия смотрит на опыт зарубежных стран, в первую очередь, на Европу, США, Великобританию, Китай - все вводят оборотные штрафы именно для цифровых платформ за нарушение антимонопольного законодательства или в отношении контентной политики", - подчеркнула Дупан.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы назначит компании Google штраф в размере 7 млрд 222 млн 916 тыс. 235 рублей за повторное нарушение требования об удалении запрещенного в РФ контента (ч.5 ст.13.41 КоАП РФ).

Наказание по данному правонарушению предусматривает для юридических лиц от 5% до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. Компания Google примет решение о том, обжаловать ли решение суда, после его изучения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.