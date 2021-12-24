Залповый пуск новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" был произведен рано утром в пятницу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову. Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал он на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

"Испытания проведены успешно, безупречно", - добавил Путин.

По его словам, "это - большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности".

Путин попросил главу Минпромторга передать наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим комплексом и поблагодарить всех за результат.

В свою очередь, Мантуров отметил, что запуск был произведен в 5:30 утра.

В завершение Путин сказал Мантурову, что сейчас позвонит ему.