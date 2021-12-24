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СНГ 24.12.2021 21:40

Путин: сегодня под утро проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", испытания проведены успешно

Залповый пуск новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" был произведен рано утром в пятницу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову. Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал он на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

"Испытания проведены успешно, безупречно", - добавил Путин.

По его словам, "это - большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности".

Путин попросил главу Минпромторга передать наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим комплексом и поблагодарить всех за результат.

В свою очередь, Мантуров отметил, что запуск был произведен в 5:30 утра.

В завершение Путин сказал Мантурову, что сейчас позвонит ему.

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Тэги: РОССИЯ, "ЦИРКОН", ПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]