Украина выиграла бы от запуска "Северного потока 2" за счет снижения цен на спотовом рынке Европы, откуда страна закупает для себя газ, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию.

"По поводу "Северного потока 2" - это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этот системе, потому что дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок безусловно понизило бы цену на бирже, на споте", - прокомментировал президент.

"А поскольку многие страны, кстати, говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня (это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую) - и для них цена бы упала, и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно, но ладно, это их выбор. Не мы же придумали, это они придумали", - сказал Путин.