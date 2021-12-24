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СНГ 24.12.2021 23:15

Путин: Украина выиграла бы от запуска "Северного потока 2" за счет снижения цен на споте

Украина выиграла бы от запуска "Северного потока 2" за счет снижения цен на спотовом рынке Европы, откуда страна закупает для себя газ, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию.

"По поводу "Северного потока 2" - это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этот системе, потому что дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок безусловно понизило бы цену на бирже, на споте", - прокомментировал президент.

"А поскольку многие страны, кстати, говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня (это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую) - и для них цена бы упала, и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно, но ладно, это их выбор. Не мы же придумали, это они придумали", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ЦЕНЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]