Азербайджан является другом Венгрии - Орбан

Венгрия воспринимает Азербайджан не только как стратегического партнера, но и как дружеское государство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Помимо стратегического партнерства, Венгрия признает Азербайджан дружественным государством. В этой связи мне очень приятно, что за последние годы нам удалось углубить наше сотрудничество в экономической, энергетической и культурной сферах. Благодарю вас за вашу личную приверженность развитию наших двусторонних отношений. Надеюсь, что в будущем я могу рассчитывать на вашу надежную поддержку", - говорится в поздравительном письме Орбана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его 60-летия.

Э.Шафиев