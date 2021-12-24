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Внешняя политика 24.12.2021 18:57

Азербайджан является другом Венгрии - Орбан

Венгрия воспринимает Азербайджан не только как стратегического партнера, но и как дружеское государство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Помимо стратегического партнерства, Венгрия признает Азербайджан дружественным государством. В этой связи мне очень приятно, что за последние годы нам удалось углубить наше сотрудничество в экономической, энергетической и культурной сферах. Благодарю вас за вашу личную приверженность развитию наших двусторонних отношений. Надеюсь, что в будущем я могу рассчитывать на вашу надежную поддержку", - говорится в поздравительном письме Орбана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его 60-летия.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНГРИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]