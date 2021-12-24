Азербайджанский народ объединился вокруг идеи освобождения Карабаха и Зангезура и воплотил её в жизнь - Алиев

Э.Азербайджанский народ объединился вокруг общей идеи - освобождения Карабаха и Зангезура - и воплотил ее в жизнь, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Я всегда говорил, что наступит день, когда наши оккупированные земли будут освобождены, мы вернемся на эти земли, и мы вернулись. Азербайджанский народ верил в меня все эти годы. Однако и бывшие вынужденные переселенцы, и общественность считали урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта сложными, учитывая бессмысленные переговоры, длившиеся год за годом. Тем не менее мой родной народ поверил моим словам. Я сказал, что однажды азербайджанский флаг будет развеваться на оккупированных территориях, в том числе в Шуше, и мы увидели этот священный день благодаря нашим шехидам. Да упокоятся души наших шехидов", - сказал Алиев в пятницу в ходе посещения азербайджанского города Шуша.
Алиев добавил, что "сегодня мы находимся в свободном Карабахе и в свободном Зангезуре".
"Сегодня мы находимся в свободном Карабахе. Сегодня мы находимся в свободном Зангезуре. Мы, владельцы этих земель, вернулись на эти земли, и отныне будем жить на этих землях вечно. Доверие азербайджанского народа к моим словам еще больше убедило меня в том, что мы этого добьемся. Наши люди объединились, объединились ради общего дела, ради одной священной идеи и добились своей цели", - подчеркнул Алиев.
Глава государства отметил, что кровь азербайджанских шехидов не осталась на земле.
"Сегодня меня огорчает лишь тот факт, что мой отец не увидел этот день. Но я знаю, что его душа спокойна. Также, как и спокойны души тысяч и десятков тысяч вынужденных переселенцев, которые жили и умерли с тоской по своей Родине и не видели эти освобожденные земли, а также души наших шехидов. Мы не оставили кровь наших мучеников на земле, мы отомстили за них и осчастливили души наших предков", - сказал Алиев.
Э.Шафиев
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