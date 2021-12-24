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Внешняя политика 24.12.2021 20:56

Армения заинтересована в подписании соглашения о мире с Азербайджаном - Пашинян

Армения заинтересована в начале переговоров и подписании соглашения о мире с Азербайджаном, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы заинтересованы в начале переговоров и подписании соглашения о мире (с Азербайджаном - ИФ). Мы не отказываемся и не будем отказываться говорить по этой теме. Если мы говорим о начале открытия эры мирного развития, будет нелогично говорить, что не желаем слышать о соглашении о мире", - сказал Пашинян на пресс-конференции в видеорежиме в пятницу.

По его словам, важнейшая цель армянской стороны - всеобъемлющее соглашение о мире.

"Мы не отказываемся от обсуждений. Все эти переговоры о чем? В том числе о возможных положениях соглашения о мире", - отметил Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРЕМЬЕР, АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]