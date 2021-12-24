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Внешняя политика 24.12.2021 20:58

Пашинян рассчитывает на контакт с Алиевым в Петербурге 28 декабря на неформальном саммите СНГ

Премьер Армении Никол Пашинян считает возможным контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках неформальной встречи глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.

"На данный момент официального предложения о встрече нет. Но то, что будет контакт - это точно", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]