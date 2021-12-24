Пашинян рассчитывает на контакт с Алиевым в Петербурге 28 декабря на неформальном саммите СНГ

Премьер Армении Никол Пашинян считает возможным контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках неформальной встречи глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.

"На данный момент официального предложения о встрече нет. Но то, что будет контакт - это точно", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции в пятницу.