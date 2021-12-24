Позиция Армении о предоставлении статуса наблюдателя Азербайджану в ЕАЭС будет зависеть от повестки - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным рассмотрение о предоставлении статуса наблюдателя Азербайджану в ЕАЭС.
"Конечно, рассмотрим (вопрос о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАЭС Азербайджану - ИФ). Сейчас я не могу выразить конкретную позицию. Вопрос официально не на столе, но, если и будет, все будет зависеть от процесса. Наша позиция будет зависеть от процесса", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции в пятницу.
По его словам, если армянская сторона увидит, что "этот шаг будет содействовать нашей повестке - открытию эры мирного развития для Армении и региона, перспектив урегулирования нагорно-карабахского вопроса, компромиссах, то будет не логично создавать новый очаг конфликта".
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