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Внешняя политика 24.12.2021 21:00

Позиция Армении о предоставлении статуса наблюдателя Азербайджану в ЕАЭС будет зависеть от повестки - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным рассмотрение о предоставлении статуса наблюдателя Азербайджану в ЕАЭС.

"Конечно, рассмотрим (вопрос о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАЭС Азербайджану - ИФ). Сейчас я не могу выразить конкретную позицию. Вопрос официально не на столе, но, если и будет, все будет зависеть от процесса. Наша позиция будет зависеть от процесса", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции в пятницу.

По его словам, если армянская сторона увидит, что "этот шаг будет содействовать нашей повестке - открытию эры мирного развития для Армении и региона, перспектив урегулирования нагорно-карабахского вопроса, компромиссах, то будет не логично создавать новый очаг конфликта".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, АЗЕРБАЙДЖАН, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]