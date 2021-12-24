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Регион 24.12.2021 21:16

Пашинян заявил о готовности встретиться с Эрдоганом, если переговоры о нормализации отношений будут проходить успешно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет готов к встрече с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом, если переговоры о нормализации отношении будут проходить успешно.

"Договоренности или идеи о встрече с президентом Турции пока нет. Но, если переговорный процесс будет проходить успешно и процесс созреет до этой точки, то, естественно, последуют встречи на высоком и высшем уровне. Если процесс будет успешным, естественно, это произойдет", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции в пятницу.

Армения и Турция назначили спецпредставителей для начала переговоров о нормализации и установлении дипломатических отношений.

Пашинян также заявил, что ни одна власть в Армении не заявляла, что признание Анкарой так называемого "геноцида армян" является предварительным условием для нормализации армяно-турецких отношений.

"Армения всегда говорила, что готова к урегулированию без предварительных условий, что означает, что признание геноцида никогда не ставилось предусловием для нормализации отношений, открытия границ, установления дипломатических отношений", - отметил премьер Армении.

Кроме того, он заявил, что позитивно расценивает действия по возобновлению воздушного сообщения между Арменией и Турцией.

"Мы это приветствуем, ожидаем урегулирования отношений, но мы должны понимать, что это очень сложный вопрос", - сказал Пашинян.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, граница между странами была закрыта по инициативе официальной Анкары с 1993 года из-за карабахского конфликта.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]