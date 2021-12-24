Алиев и Зеленский обсудили вопросы организации Шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В свою очередь пресс-служба президента Украины сообщает, что в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы организации Шестого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана.

"Алиев и Зеленский также обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте развития украинско-азербайджанского стратегического партнерства", - отмечается в информации.