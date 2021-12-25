Признание от Пашиняна: статус Карабаха должен определяться в соответствии с Конституцией Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях с определением статуса Карабаха, поскольку в 2016 году параметры этого вопроса были перенесены в Совет безопасности ООН, который признает Карабах частью Азербайджана.
"В период всей истории переговорного процесса ни одним представителем, переговорщиком Армении никогда не оспаривался вопрос прав проживавших в Нагорном Карабахе азербайджанцев. Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась как только армянская единица, а армянская и азербайджанская. В переговорном процессе это зафиксировано, зафиксировано, что там жили также азербайджанцы и защита их прав также была темой переговоров", - сказал Пашинян на пресс-конференции в режиме видеоконференции в пятницу.
По его словам, в 2016 году в переговорном процессе "произошла катастрофа".
Пашинян отметил, что в 2016 году сопредседателями Минской группы ОБСЕ было предложено три пакета, где впервые с 2011 года не было упоминания о промежуточном статусе Карабаха. "Армянская сторона пропагандировала, что все нормально, что в Карабахе есть свой законодательный орган, судебные власти и т.д., но никто не говорил, что вопрос уточнения временного статуса Карабаха, в соответствии с переговорным содержанием, был перенесен в Совет безопасности ООН", - сказал премьер.
"Позиция армянской стороны всегда заключалась в том, что окончательное решение вопроса должно произойти в рамках Минской группы ОБСЕ. Но в 2016 году параметры этого вопроса были перенесены в СБ ООН. А здесь решается один вопрос - частью какой страны является Карабах, хотя бы в промежуточном статусе. Когда этот вопрос решает СБ ООН, то ответ очевиден, поскольку в 1993 году СБ ООН принял резолюцию, в которой говорится о Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, где признается территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана. Эта катастрофа произошла в 2016 году. Это важно, поскольку, если фиксируется статус Карабаха в этом виде, то окончательное уточнение статуса должно произойти в соответствии с Конституцией Азербайджана", - заявил Пашинян.
Он отметил, что необходимо "преодолеть эту проблему".
"На данный момент в рамках Минской группы ОБСЕ состоялся ряд встреч и процесс должен быть продолжен, мы должны понять, сформировать повестку, и посредники предложили повестку, которая для нас приемлема", - сказал премьер Армении.
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